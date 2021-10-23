YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Toplu sonuç

Futbol: Toplu sonuç

23.10.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 9. hafta maçları 1 karşılaşma dışında sona erdi.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Hendekspor-Sancaktepe: 5-0

Bergama Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0

Arnavutköy Belediyespor-Karaman Belediyespor: 1-1

Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 1-0

Elazığspor-Kahta 02 Spor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor: 1-1

Formül Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-2

2. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Çarşambaspor: 2-2

Alagöz Holding Iğdır-Yomraspor: 3-1

Bayrampaşa-Altındağ: 0-1

Kuşadasıspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2

Hacettepespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

Kızılcabölükspor-Bitexen Düzcespor: 0-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-0

3. Grup:

Kardemir Karabükspor-Esenler Erokspor: 1-2

Ceyhanspor-Fethiyespor: 0-3

Ofspor-İçel İdmanyurduspor: 1-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka: 1-1

Edirnespor-Mardin 1969: 2-0​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadıKan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadı
PARTNERBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisiBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisi
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştüTFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:53
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.