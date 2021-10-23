Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 9. hafta maçları 1 karşılaşma dışında sona erdi.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Hendekspor-Sancaktepe: 5-0

Bergama Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0

Arnavutköy Belediyespor-Karaman Belediyespor: 1-1

Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 1-0

Elazığspor-Kahta 02 Spor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor: 1-1

Formül Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-2

2. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Çarşambaspor: 2-2

Alagöz Holding Iğdır-Yomraspor: 3-1

Bayrampaşa-Altındağ: 0-1

Kuşadasıspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2

Hacettepespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

Kızılcabölükspor-Bitexen Düzcespor: 0-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-0

3. Grup:

Kardemir Karabükspor-Esenler Erokspor: 1-2

Ceyhanspor-Fethiyespor: 0-3

Ofspor-İçel İdmanyurduspor: 1-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka: 1-1

Edirnespor-Mardin 1969: 2-0​​​​​​​



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz