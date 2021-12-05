Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 3. Lig'e 1 ve 3. Grup'ta 15, 2. Grup'ta 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Ligde 2 ve 3. Grup'ta haftanın maçları tamamlanırken 1. Grup, yarın yapılacak Fatsa Belediyespor-Kahta 02 müsabakasıyla sona erecek.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

- 1. Grup

Belediye Kütahyaspor-Hendekspor: 2-0

Batman Petrolspor-Formül Erbaaspor: 1-1

Artvin Hopaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Bergama Belediyespor-Sancaktepe: 6-1

Arnavutköy Belediyespor-Elazığspor: 2-0

Karaman Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

- 2. Grup

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Altındağspor: 0-1

Bitexen Düzcespor-52 Orduspor: 1-0

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0

Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 3-2

Hacettepespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-0

Çarşambaspor-Yomraspor: 2-2

- 3. Grup

Gümüşhanespor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin 1969: 2-0

Ağrı 1970-Belediye Derincespor: 0-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-İçel İdmanyurdu: 1-1

Ceyhanspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-2



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz