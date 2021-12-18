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Futbol: Toplu sonuç

18.12.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18. hafta mücadelesi, yapılan maçlarla başladı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Teco Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 0-2

- Kırmızı Grup

Kahramanmaraşspor-Sakaryaspor: 0-5

Sarıyer-Afjet Afyonspor: 1-2

Bodrumspor-Niğde Anadolu: 1-1

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