Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 24, 2. Grup'ta 27. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

- TFF 3. Lig

- 1. Grup

Osmaniyespor-Belediye Kütahyaspor: 2-0

Criptoswaps Çatalcaspor-Elazığspor: 4-0

Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-2

Karaman Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-3

1954 Kelkit Belediyespor-Hendekspor: 2-1

Sancaktepe FK-Nevşehir Belediyespor: 1-2

Başkent Gözgözler Akademi-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Kahta 02-Formül Erbaaspor: 0-0

- 2. Grup

68 Aksaray Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 3-1

Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-İskenderunspor: 1-1

Bayrampaşa-52 Orduspor: 7-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Kalecik FK: 1-3

Siirt İl Özel İdaresi-Yomraspor: 1-2

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Çarşambaspor: 2-0

Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

- 3. Grup

Çankaya FK-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

Fethiyespor-Orduspor 1967: 1-0

Belediye Derincespor-Kardemir Karabükspor: 5-1

Karşıyaka-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 1-4

Modafen-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Ağrı 1970-Ceyhanspor: 4-0

İçel İdmanyurdu-Criptoswaps Edirnespor: 1-0



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