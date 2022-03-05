Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 29. hafta maçları tamamlandı.

Ligin 29. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Pendikspor-Uşakspor: 4-0

Akhisarspor-Kırşehir Belediyespor: 1-0

Isparta 32-Nazilli Belediyespor: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Ankara Demirspor: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-Eskişehirspor: 4-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1

Bucaspor 1928-Şanlıurfaspor: 1-2

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor: 1-0

Kırmızı Grup:

Silahtaroğlu Vanspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1

Bodrumspor-Sarıyer: 3-0

Afjet Afyonspor-Diyarbekirspor: 2-0

Adıyaman FK-Ergene Velimeşespor: 0-1

Niğde Anadolu FK-Sakaryaspor: 2-3

İnegölspor-Turgutluspor: 3-0

Çorum FK-Etimesgut Belediyespor: 3-1

1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor: 5-1



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