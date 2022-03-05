Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 25, 2. Grup'ta 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Bursa Yıldırımspor-Artvin Hopaspor: 3-0

Hendekspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 2-1

Arnavutköy Belediyespor-Osmaniyespor: 2-2

Fatsa Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 5-1

Formül Erbaaspor-Bergama Belediyespor: 0-2

Nevşehir Belediyespor-Kahta 02: 0-2

Elazığspor-Sancaktepe FK: 2-0

Belediye Kütahyaspor-Karaman Belediyespor: 1-0

2. Grup:

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Kuşadasıspor: 1-2

Darıca Gençlerbirliği-68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Hacettepe: 1-0

Bitexen Düzcespor-Kızılcabölükspor: 3-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 1-1

Çarşambaspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-3

Yomraspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

Kalecik FK-Bayrampaşa: 0-2

52 Orduspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0

3. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970: 1-0

Kardemir Karabükspor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-5

Ceyhanspor-Karşıyaka: 0-7

Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen: 0-0

Criptoswaps Edirnespor-Çankaya FK: 2-3

Mardin 1969-İçel İdmanyurdu: 0-1

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Esenler Erokspor: 2-2

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Fethiyespor: 1-1



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