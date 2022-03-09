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Futbol: Toplu sonuç

09.03.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta erteleme maçları oynandı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta erteleme maçları tamamlandı.

Ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Uşakspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-3

Pendikspor-Bucaspor 1928: 0-1

Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-1

Isparta 32-Anagold 24Erzincanspor: 0-2

Teco Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-1

Eskişehirspor-Kırklarelispor: 2-2

Ankara Demirspor-Pazarspor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1

Turgutluspor-Sarıyer: 0-2

Sakaryaspor-Çorum FK: 4-1

Ergene Velimeşespor-Bodrumspor: 2-0

Diyarbekirspor-Silahtaroğlu Vanspor: 0-1

Afjet Afyonspor-Somaspor: 4-1

Adıyaman FK-Ankaraspor: 0-3

Niğde Anadolu FK-1461 Trabzon FK: 1-4

Etimesgut Belediyespor-İnegölspor: 2-3

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