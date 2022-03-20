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Futbol: Toplu sonuç

20.03.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de 30. hafta müsabakaları yapıldı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 30. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı.

Ligde bugün Beyaz Grup'ta 6 maç yapılırken, Kırmızı Grup'ta ise 9 maç oynandı.

Beyaz Grup'ta Pazarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor, Kırmızı Grup'ta ise An Zentrum Bayburt Özel İdare-Somaspor müsabakası ertelendi.

Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup:

Kırşehir Belediyespor-Pendikspor: 0-1

Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 2-0

Teco Karacabey Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 3-0

Eskişehirspor-Tarsus İdman Yurdu: 1-5

Ankara Demirspor-Isparta 32: 2-1

Nazilli Belediyespor-Akhisarspor: 3-1

- Kırmızı Grup:

Çorum FK-Bodrumspor: 1-1

Sarıyer-Silahtaroğlu Vanspor: 1-1

Sivas Belediyespor-Ankaraspor: 2-0

Kahramanmaraşspor-1461 Trabzon FK: 1-3

Serik Belediyespor-İnegölspor: 1-1

Turgutluspor-Niğde Anadolu FK: 1-3

Sakaryaspor-Adıyaman FK: 2-0

Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1

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