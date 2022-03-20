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Futbol: Toplu sonuç

20.03.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 27, 2. Grup'ta ise 30. hafta maçları yapıldı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'e 1. ve 3. Grup'ta 27, 2. Grup'ta ise 30. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor, Formül Erbaaspor-Başkent Gözgözler Akademi ve Hendekspor-Kahta 02 maçları ertelendi. 3. Grup'ta ise Orduspor 1967-Esenler Erokspor, Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkale Büyük Anadoluspor müsabakaları ertelendi.

2. Grup'ta Gema Polimer Şile Yıldızspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor müsabakası yarın, Çarşambaspor ile Bayrampaşa maçı da 22 Mart Salı günü oynanacak.

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup:

Bursa Yıldırımspor-Karaman Belediyespor: 2-0

Bergama Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-2

Elazığspor-Nevşehir Belediyespor: 2-2

Belediye Kütahyaspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 0-0

- 2. Grup:

Bitexen Düzcespor-Siirt İl Özel İdaresi: 4-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Yomraspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1

Kalecik FK-İskenderunspor: 1-0

Kuşadasıspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Hacettepe: 2-0

Darıca Gençlerbirliği-Kızılcabölükspor: 1-1

- 3. Grup:

Ceyhanspor-Belediye Derincespor: 2-4

Karbel Karaköprü Belediyespor-Karşıyaka: 1-3

Çankaya FK-Ağrı 1970: 0-1

Criptoswaps Edirnespor-Modafen: 2-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Mardin 1969: 0-2

Kardemir Karabükspor-İçel İdmanyurdu: 0-5

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