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Futbol: Toplu sonuç

10.04.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de 34. hafta maçları oynandı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de gruplarda 34. hafta maçları tamamlandı.

Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 3-1

Kırklarelispor-Isparta 32 Spor: 1-1

Şanlıurfaspor-Akhisarspor: 4-0

Teco Karacabey Belediyespor-Pendikspor: 1-2

Eskişehirspor-Uşakspor: 1-1

Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor: 2-3

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-0

Turgutluspor-Ergene Velimeşespor: 1-0

Sivasspor Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü: 5-0

Bodrumspor-Ankaraspor: 2-0

Çorum FK-1461 Trabzon FK: 2-1

Sarıyer-İnegölspor: 5-1

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