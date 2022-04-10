Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de gruplarda 34. hafta maçları tamamlandı.

Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 3-1

Kırklarelispor-Isparta 32 Spor: 1-1

Şanlıurfaspor-Akhisarspor: 4-0

Teco Karacabey Belediyespor-Pendikspor: 1-2

Eskişehirspor-Uşakspor: 1-1

Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor: 2-3

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-0

Turgutluspor-Ergene Velimeşespor: 1-0

Sivasspor Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü: 5-0

Bodrumspor-Ankaraspor: 2-0

Çorum FK-1461 Trabzon FK: 2-1

Sarıyer-İnegölspor: 5-1



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