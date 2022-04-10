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Futbol: Toplu sonuç

10.04.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 30. hafta maçları yapıldı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-2

Kahta 02 Spor-Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 2-1

Hendekspor-Formül Erbaaspor: 2-2

Nevşehir Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Criptoswaps Çatalcaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Sancaktepe Futbol Kulübü-Bursa Yıldırımspor: 0-2

Elazığspor-Batman Petrolspor: 2-1

Osmaniyespor Futbol Kulübü-Artvin Hopaspor: 1-3

Karaman Futbol Kulübü-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0

- 3. Grup

Mardin 1969-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Orduspor 1967: 1-1

Karşıyaka-Ağrı 1970: 1-1

Fethiyespor-Modafen: 2-2

Belediye Derincespor-Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor: 5-0

Kardemir Karabükspor-Criptoswaps Edirnespor: 0-6

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