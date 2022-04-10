Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-2
Kahta 02 Spor-Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 2-1
Hendekspor-Formül Erbaaspor: 2-2
Nevşehir Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-1
Criptoswaps Çatalcaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Sancaktepe Futbol Kulübü-Bursa Yıldırımspor: 0-2
Elazığspor-Batman Petrolspor: 2-1
Osmaniyespor Futbol Kulübü-Artvin Hopaspor: 1-3
Karaman Futbol Kulübü-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0
- 3. Grup
Mardin 1969-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0
Yeşilyurt DÇ Ofspor-Orduspor 1967: 1-1
Karşıyaka-Ağrı 1970: 1-1
Fethiyespor-Modafen: 2-2
Belediye Derincespor-Çankaya Futbol Kulübü: 1-0
İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor: 5-0
Kardemir Karabükspor-Criptoswaps Edirnespor: 0-6
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