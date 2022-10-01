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Futbol: Toplu sonuç

01.10.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 7 hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Somaspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-1

Arnavutköy Belediyespor-İnegölspor: 1-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Ankaraspor: 0-1

Batman Petrolspor-Sivas Belediyespor: 3-0

Menemen FK-Bitexen Düzcespor: 2-2

Şanlıurfaspor-Bayburt Özel İdare: 3-0

Bursaspor-Esenler Erokspor: 0-3

Isparta 32 Spor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Hes İlaç Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

- Kırmızı Grup:

GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 0-0

Etimesgut Belediyespor-1461 Trabzon FK: 1-2

Ankara Demirspor-Pazarspor: 2-0

Serik Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-5

Kırşehir FK-Uşakspor: 3-0

Kocaelispor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 3-0

Sarıyerspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-2

TECO Karacabey Belediyespor-Adıyaman FK: 2-1

İskenderunspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0

Diyarbekirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-1

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TFF 2. Lig futbol

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