Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 6. hafta 7 müsabakayla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-1

2. Grup:

Darıca Gençlerbirliği-Turgutluspor: 1-1

Armoni Alanya Kestelspor-Yeşilyurt DÇ. Ofspor: 2-1

Bulvarspor-Karaman FK: 0-1

3. Grup:

Güneş Holding Çankaya FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Efeler 09 Spor FK-Bursa Yıldırımspor: 1-1

Bergama Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-1



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