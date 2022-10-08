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Futbol: Toplu sonuç

08.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta mücadelesi 7 maçla başladı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 6. hafta 7 müsabakayla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-1

2. Grup:

Darıca Gençlerbirliği-Turgutluspor: 1-1

Armoni Alanya Kestelspor-Yeşilyurt DÇ. Ofspor: 2-1

Bulvarspor-Karaman FK: 0-1

3. Grup:

Güneş Holding Çankaya FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Efeler 09 Spor FK-Bursa Yıldırımspor: 1-1

Bergama Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-1

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