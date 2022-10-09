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Futbol: Toplu sonuç

09.10.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig gruplarında 9. hafta

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta 9. hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Beyaz Grup:

Somaspor-İnegölspor: 3-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 2-0

Arnavutköy Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1

Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-2

Hes İlaç Afyonspor-Ankaraspor: 2-3

Batman Petrolspor-Esenler Erokspor: 1-1

Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Isparta 32-Menemen FK: 0-0

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3-0

GMG Kastamonuspor-Adıyaman FK: 2-2

Ankara Demirspor-1461 Trabzon FK: 0-0

Kırşehir Futbol-Pazarspor: 2-2

Serik Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 1-0

Sarıyer-Uşakspor: 3-1

Kocaelispor-Fethiyespor: 4-3

Bucaspor 1928-Weecoins Kırklarelispor: 0-1

Diyarbekirspor-İskenderunspor: 0-0

Teco Karacabey Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 2-0

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