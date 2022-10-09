Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

1. Grup:

BC Group Ağrı 1970-Belediye Derincespor: 1-1

Yomraspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-0

1954 Kelkit Belediyespor-Hacettepe 1945: 1-1

Amasyaspor FK-1922 Konyaspor: 2-1

Karşıyaka-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1

Eskişehirspor-Edirnespor: 1-3

Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Kütahyaspor: 2-0

52 Orduspor FK-Entegre Solar Elazığspor: 5-1

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Bayrampaşa: 0-0

Elazığ Karakoçan Fk-Orduspor 1967: 3-1

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Ergene Velimeşespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Kuşadasıspor: 0-1

3. Grup:

Beyoğlu Yeni Çarşı-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-4

Osmaniyespor FK-Malatya Arguvanspor: 0-0

Merkür Holding Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor: 1-2

Siirt İl Özel İdaresi-Kepez Belediyespor: 1-3

Niğde Anadolu FK-Fatsa Belediyespor: 0-6

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Akhisarspor: 0-1



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