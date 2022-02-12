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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

12.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 11. haftasında tek müsabaka oynandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta, oynanan tek maçla başladı.

B Grubu karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray Hepsiburada 2-2 berabere kaldı.

Ligde 11. hafta, yarın A ve B Grubu'nda yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

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