YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.12.2020 23:21 | Son Güncelleme

I Grubu'nda yer alan Demir Grup Sivasspor, Villarreal'e 1-0 yenildi. Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkacak - Lille, Burak Yılmaz'ın 4 dakikada attığı 2 golle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti ve tur atladı - Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 yendi

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta, 6 grupta oynanan 12 maçla başladı.

I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, 6 puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

H Grubu'nda yer alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve turu getirdi.

Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye kalan ikinci takım oldu.

G Grubu'nda Leicester City, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 yenildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bugün oynanan maçların ardından Villarreal, Lille, Milan, Braga, Antwerp, Dinamo Zagreb ve Kızılyıldız gruptan çıkmayı garantiledi.

TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- G Grubu

AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 2-4

Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere): 1-0

- H Grubu

Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya): 4-2

- I Grubu

Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya): 0-1

Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1

- J Grubu

LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere): 3-3

Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

- K Grubu

CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-1

Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

- L Grubu

Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya): 1-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya): 0-0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:05
Öğle
12:59
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.