YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

15.09.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 1 - Kızılyıldız: 0 (İlk yarı)

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Smic, Bukari, Pesic

Gol: Dk. 16 Hamsik (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 6 Kangwa (Kızılyıldız)

Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada sağdan Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Trezeguet'in soldan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Bukari'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeğiTrabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği
İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtıİBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı
Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
05:54
Öğle
12:22
İkindi
15:52
Akşam
18:39
Yatsı
20:00
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.