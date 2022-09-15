Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Smic, Bukari, Pesic

Gol: Dk. 16 Hamsik (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 6 Kangwa (Kızılyıldız)

Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada sağdan Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Trezeguet'in soldan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Bukari'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



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