YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

15.09.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 2 - Kızılyıldız: 1

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 70 Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 80 Umut Bozok), Gomez (Dk. 61 Abdülkadir Ömür- Dk. 80 Lahtimi)

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga (Dk. 84 Pankov), Kangwa, Sanogo (Dk. 59 Coulibaly), Srnic (Dk. 46 Katai), Bukari (Dk. 70 Nikolic), Pesic (Dk. 59 Mustapha)

Goller: Dk. 16 Hamsik, Dk. 68 Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 89 Nikolic (Kızılyıldız)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Kangwa (Kızılyıldız)

Sarı kart: Dk. 54 Sanogo, Dk. 84 Katai (Kızılyıldız) Dk. 50 Djaniny, Dk. 90 Eren Elmalı (Trabzonspor)

Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız ​​​​​​​takımını 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

64. dakikada Kızılyıldız'da ikinci sarı kartını gören Kangwa, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

68. dakikada Trabzonspor, skoru 2-0 yaptı. Bakasetas'ın pasında, ceza alanına giren Trezeguet'in sert şutunda top kaleci Borjan'ın sol üst köşesinden filelerle buluştu.

79. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sedye ile sahaya terk etti.

83. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Borjan, topu çeldi.

85. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Lahtimi'nin vuruşunda, top kaleci Borjan'da kaldı.

89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Mustapha'nın pasında, penaltı noktasının gerisindeki Nikolic, yerden düzgün vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeğiTrabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği
İstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylemİstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutluDenizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutlu
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
05:54
Öğle
12:22
İkindi
15:52
Akşam
18:39
Yatsı
20:00
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.