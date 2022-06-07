Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta 7 karşılaşmayla sürdü.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasına A, B, C ve D liglerinde 7 maçla devam edildi.
Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golü 52. dakikada Adrien Rabiot'tan geldi. Hırvatistan ise beraberliği, 83. dakikada Andrej Kramaric'in penaltından attığı golle yakaladı.
Aynı grupta saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya-Danimarka maçı ise elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı. Bu gece diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
1. Grup:
Hırvatistan-Fransa: 1-1
- B Ligi
2. Grup:
İzlanda-Arnavutluk: 1-1
- C Ligi
3. Grup:
Slovakya-Kazakistan: 0-1
Belarus-Azerbaycan: 0-0
- D Ligi
1. Grup:
Andorra-Moldova: 0-0
Letonya- Lihtenştayn: 1-0
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