Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

1. Grup:

Avusturya-Fransa: 1-1

Danimarka-Hırvatistan: 0-1

- B Ligi

2. Grup:

Arnavutluk-İsrail: 1-2

- C Ligi

3. Grup:

Azerbaycan-Slovakya: 0-1

Belarus-Kazakistan: 1-1

- D Ligi

1. Grup:

Moldova-Letonya: 2-4

Andorra-Lihtenştayn: 2-1



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz