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  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2 - Turun ilk maçını 3-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finale yükseldi

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat (Dk. 76 Berk Çetin), Sarlija, Brecka, Çağtay Kurukalıp, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Hajradinovic, İlhan Depe, Ahmet Hakan Demirli (Dk. 55 Koita), Thiam (Dk. 46 Ndongala)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Welinton, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca (Dk. 46 Djalma Campos), Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 85 Salih Uçan), Bammou (Dk. 72 Cisse)

Goller: Dk. 27 (Penaltıdan) ve 87 Aytaç Kara, Dk. 39 İlhan Depe (Kasımpaşa), Dk. 45+5 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 90+6 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Ceyhun Gülselam, Dk. 68 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

İSTANBUL (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Çağtay Kurukalıp'ın soldan ortasında Welinton'dan seken top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Ancak VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek, Welinton'un topa eliyle müdahale ettiğine karar verdi ve Kasımpaşa penaltı kazandı. Topun başına geçen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

39. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. İlhan Depe, soldan meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Thiam ile buluşturdu. Bu oyuncu, bekletmeden pasını tekrar altıpasa yönelen İlhan'a aktardı. İlhan Depe'nin sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğinden yanından filelerle buluştu: 2-0.

45+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Tasos Bakasetas'ın sol kanatta çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına ortasında Kasımpaşa savunmasının topa elle müdahale ettiğini belirleyen müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek, penaltıyı işaret etti. Topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

86. dakikada Kasımpaşa üçüncü golünü kaydetti. Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Aytaç Kara'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR odasıyla görüşen karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, golü geçerli saydı: 3-1.

90+6. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı bire indirdi. Cisse'nin pasında topla buluşan Djalma Campos'un sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak arka direğin yanından ağlara gitti: 3-2.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ancak ilk maçı 3-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, adını kupada çeyrek finale yazdırdı.

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Aytemiz Alanyaspor Futbol Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası

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