YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - Siyah-beyazlı takım kupaya veda ederken, Erzurum ekibi adını çeyrek finale yazdırdı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Roco, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Hutchinson), Elneny, Diaby (Dk. 74 Güven Yalçın), Ljajic, N'Koudou, Umut Nayir (Dk. 62 Burak Yılmaz)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Osman Çelik, Batuhan Artarslan, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Mahamadou Ba (Dk. 46 Sissoko), İbrahim Akdağ, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed (Dk. 46 Emrah Başsan), Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Aykut Demir)

Goller: Dk. 1 ve 72 Oltan Karakullukçu, Dk. 66 Sissoko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 33 Diaby, Dk. 64 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 9 Elneny, Dk. 78 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 44 Mücahit Albayrak, Dk. 80 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

1. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlı ekibin ilk topla buluştuğu atakta sağdan ceza sahasına giren Rashad Muhammed meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpasın solunda Mücahit Albayrak topu tekrar içeri çevirdi, Oltan Karakullukçu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1

33. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou soldan çizgiye inerek pasını içeri çevirdi, Diaby müsait pozisyonda topu boş kaleye attı: 1-1

38. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa Diaby ceza yayı üzerinde düzgün vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu fakat VAR incelemesinin ardından hakem golü iptal etti.

64. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz kaleciden sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

66. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşitliği yakaladı. Soldan gelen ortaya Mehmet Murat Uçar ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, Karius yatarak topa müdahale etti. Siyah-beyazlı kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırsa da Sissoko ceza sahası girişinde sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-2

72. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden öne geçti. Sağdan hızla ceza sahası içine girip çizgiye inen Mehmet Murat Avcı'nın içeri çevirdiği topu Oltan Karakullukçu gole çevirdi: 2-3

90+1. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip, çeyrek finale yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Veysel Can Kartal’da son yolculuğuna uğurlandıVeysel Can Kartal’da son yolculuğuna uğurlandı
“Ocak” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi“Ocak” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:21
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.