YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

ANTALYA HABERLERİ  | 06.02.2020 21:37 | Son Güncelleme

Antalyaspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ufuk Akyol, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, N'Dinga, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Charles, Doğukan Sinik, Mukairu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Papp, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare

Kırmızı kart: Dk. 41 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, devre arasına 0-0 eşitlikle girdi.

3. dakikada ceza sahasına giren Hakan Özmert'in şutunda, top Demir Grup Sivasspor savunmasından sekerek kornere gitti.

19. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ferhat Kaplan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Isaac Cofie'nin Eren Albayrak'a sert müdahalesini şiddetli faul olarak değerlendirip, bu oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalyaspor çeyrek final Demir Grup Sivasspor Futbol Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Manisa’da karabuğday ürünlerine büyük ilgi

Manisa’da karabuğday ürünlerine büyük ilgi

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Tarsus’ta yükümlüler okul temizledi

Tarsus’ta yükümlüler okul temizledi

Antalya Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:27
Sabah
07:48
Öğle
13:16
İkindi
16:09
Akşam
18:35
Yatsı
19:51

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Bilgehan Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı

Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı

Profesörün Oğlu, Baba Mesleğini Geçti

Profesörün Oğlu, Baba Mesleğini Geçti

Döviz Bürosunda Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık

Döviz Bürosunda Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.