Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri ve müsabakaların programı açıklandı.

Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 1. tur müsabakaları sonucunda 21 takım tur atladı. Misli.com 3. Lig'den diğer 25 takımın da katılımıyla toplam 46 ekibin yer alacağı 2. tur maçları 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçları kazanan takımlar tur atlayacak. Normal süresi beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

20 Ekim Salı:

13.00 İçel İdmanyurdu-Payasspor (Mersin)

14.30 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

19.00 Karşıyaka-Bergama Belediyespor (İzmir Atatürk)

21 Ekim Çarşamba:

13.00 Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor (Elazığ Doğukent)

13.30 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)