Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yapılan 14 karşılaşmayla devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni uygulanan statü gereği müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapıldı. Maçlarını kazanan, Süper Lig takımları Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig ekipleri Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, Giresunspor, Altınordu, Adana Demirspor ve Bursaspor, Misli.com 2. Lig temsilcileri Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon, Anagold 24 Erzincanspor ile Kırklarelispor, 4. tura yükseldi.

- Sonuçlar

Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor: 6-0

Manisa FK-Gümüşhanespor: 2-0

Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor: 2-1

Menemenspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 (8-9 / Penaltılarda)

Ümraniyespor-Kırklarelispor: 0-1

Ankaraspor-Pazarspor: 3-1

Beypiliç Boluspor-Hacettepe: 2-1

Giresunspor-Tekirdağspor: 2-0

Altınordu-Fethiyespor: 2-1