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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

İstanbulspor: 3 - Elazığspor: 2 - Sarı-siyahlılar 4. tura yükseldi

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Ertan Başdağ, Akın Karabacak

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Tayyip Ebrar Cumur, Emrecan Uzunhan, Uygur Mert Zeybek (Dk. 82 Issah), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 75 Eslem Öztürk), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 90+5 Alperen Mehmet Çaylak), Egehan Gök (Dk. 90+5 Whyte), Yusuf Ali Özer (Dk. 75 Emir Gökçe)

Elazığspor: Ahmet Doğan, Ömer Faruk Aydemir, Kadir Bekmezci (Dk. 46 Murat Ceylan), Ömer Yıldız, Selim Enes Özeren (Dk. 79 Cihan Akpolat), Hebat Alan, Tufan Kelleci, Kadir Taşoğlu (Dk. 86 Muhammed Umut Akbulut), Yiğitcan Erdoğan, İzzet Topatar (Dk. 39 Cengizhan Akgün) Yusuf Ensar Poyrazlı (Dk. 79 Fırat Ergün)

Goller: Dk. 14 Mehmet Yeşil, Dk. 45+6 Uygar Mert Zeybek (penaltıdan), Dk. 48 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 22 Ömer Yıldız (Penaltıdan), Dk. 37 Yusuf Ensar Poyrazlı (Elazığspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Murat Ceylan (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Emrecan Uzunhan, Dk. 85 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 66 Selim Enes Özeren (Elazığspor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, sahasında Misli.com 2. Lig temsilcisi Elazığspor'u 3-2 yenerek 4. tura yükseldi.

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