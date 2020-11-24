Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç ında Misli.com 2. Lig takımlarından Turgutluspor, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek, 5. tura yükseldi.

9. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Alihan Kalkan'ın yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Can Sevinç'te kaldı.

45. dakikada Varela'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

53. dakikada ev sahibi eşitliği yakaladı. Sagal'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sacko'nun kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta top filelerle buluştu: 1-1

69. dakikada Turgutluspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Özkara, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma, Turgutluspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Turgutluspor 5. tura yükseldi.

