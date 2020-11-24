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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.11.2020 17:17 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor: 1 - Turgutluspor: 2 - Manisa temsilcisi 5. tura yükseldi

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Anıl Usta

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Muhammet Özkan, Bakalorz, Murawski, Sacko, Mesanovic, Bergdich, Varela, Özer Özdemir, Alihan Kalkan (Dk. 46 Sagal) , Leismann

Turgutluspor: Can Sevinç, Sinan Özkara, Samed Hakan Kılıç, Muhammet Beşir (Dk. 72 Mehmet Kuruoğlu), Mete Sevinç, Emre Nasuh (Dk. 57 Mert Özyıldırım), Muhammet Haşim Çoban, Ferhat Katipoğlu (Dk. 57 Marvin Sinan Büyüksakarya), Emre Keskin, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 64 Samet Günhan), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 8 Muhammet Beşir, Dk. 69 Sinan Özkara (Turgutluspor), Dk. 53 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Bakalorz (Yukatel Denizlispor), Dk. 60 Muhammed Rıdvan Özdemir, Dk. 81 Sinan Özkara (Turgutluspor)

DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Misli.com 2. Lig takımlarından Turgutluspor, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek, 5. tura yükseldi.

Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekip öne geçti. Savunmada rakibi Leismann'dan topu kapan Muhammet Beşir'in ceza sahası içinden vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-1.

9. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Alihan Kalkan'ın yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Can Sevinç'te kaldı.

45. dakikada Varela'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

53. dakikada ev sahibi eşitliği yakaladı. Sagal'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sacko'nun kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta top filelerle buluştu: 1-1

69. dakikada Turgutluspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Özkara, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma, Turgutluspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Turgutluspor 5. tura yükseldi.

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