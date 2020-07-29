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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 23:45 | Son Güncelleme

Trabzonspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 - Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor oldu

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 90+1 Da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi, Novak (Dk. 78 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+1 Ndiaye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban (Dk. 41 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 54 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 63 Onur Bulut), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 25 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+10 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 17 Campi, Dk. 61 Pereira (Trabzonspor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupayı kazandı.

64. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte Bilal Başacıkoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Sörloth'un savunmanın arkasına pasında Abdülkadir Ömür topu kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Marafona'yı geçtikten sonra ceza sahası içinde dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90+5. dakikada Junior Fernandes'in ceza alanına pasında seken topa sağ çaprazda Salih Uçan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

90+10. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Sosa, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Sörloth'a verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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