Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 90+1 Da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi, Novak (Dk. 78 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+1 Ndiaye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban (Dk. 41 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 54 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 63 Onur Bulut), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 25 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+10 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 17 Campi, Dk. 61 Pereira (Trabzonspor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupayı kazandı.

64. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte Bilal Başacıkoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Sörloth'un savunmanın arkasına pasında Abdülkadir Ömür topu kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Marafona'yı geçtikten sonra ceza sahası içinde dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.