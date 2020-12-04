YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Futbolcudan köy okulu öğrencilerine destek

Futbolcudan köy okulu öğrencilerine destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.12.2020 14:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyündeki öğrencilere hayırsever futbolcudan kışlık bot ve giysi yardımı yapıldı.Yapılan yardımlar kapsamında Bağbaşı Ortakolunda okuyan 190 öğrenciye bir adet bot, atkı, bere ve eldiven takımı ulaştırıldı.Pandemi nedeni ile maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan yardımlarla ilgili konuşan Bağbaşı Ortakolu Müdürü Tahsin Özbek yapılan yardımın örneklik teşkil etmesi acısından önemli olduğunun altını çizdi.Müdür Tahsin Özbek, “Bot, atkı, bere ve eldivenler çocuklarımızı çok mutlu etti.

Futbolcudan köy okulu öğrencilerine destek

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyündeki öğrencilere hayırsever futbolcudan kışlık bot ve giysi yardımı yapıldı.
Yapılan yardımlar kapsamında Bağbaşı Ortakolunda okuyan 190 öğrenciye bir adet bot, atkı, bere ve eldiven takımı ulaştırıldı.
Pandemi nedeni ile maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan yardımlarla ilgili konuşan Bağbaşı Ortakolu Müdürü Tahsin Özbek yapılan yardımın örneklik teşkil etmesi acısından önemli olduğunun altını çizdi.
Müdür Tahsin Özbek, “Bot, atkı, bere ve eldivenler çocuklarımızı çok mutlu etti. Zira çocuklarımızın mutluluğu, hepimizin mutluğudur. Bu mutluluğumuza ortak olan Kahta Spor oyuncusu Erdi Taşkent ve eşi Serap Taşkent’e çok teşekkür ederiz. Kış şartları ve okulumuzdaki öğrencilerin ihtiyaçlarını düşünmeleri hepimizi sevince boğdu. Tabi bununla birlikte Konya’da özel bir firmada çalışan işçi kardeşlerimiz de çocuklarımızın ayakları üşümesin diye bot yardımında bulundular. Yapılan bu destekler aynı zamanda da sizlerin ileriye dönük olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşabilmeniz için örnek teşkil etmesini umuyoruz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:19
Öğle
12:22
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Erdil Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.