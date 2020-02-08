YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Futbolculara örnek başkan

Futbolculara örnek başkan

AMASYA HABERLERİ  | 08.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Amasya Amatör Lig’de mücadele eden Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Başkanı Metin Genç, antrenmanlara çıkarak, futbolculara örnek oluyor.

Amasya Amatör Lig’de mücadele eden Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Başkanı Metin Genç, antrenmanlara çıkarak, futbolculara örnek oluyor. Kulüp Başkanı neredeyse hiçbir antrenmanı da kaçırmıyor.
Kulüp tesislerinde futbolcularla antrenmana çıkan Başkan Genç, takımla koşulara katılıyor. Takımı bizzat kendi ısındırıyor. Başkan Genç kaleciyi de ısındırmayı ihmal etmiyor. Futbolcular da bu durumdan memnun gözüküyor.
Amasyaspor Futbol Kulübü Başkanı Metin Genç, “Ben başkanlık yapmıyorum ağabeylik yapıyorum onlara. Her antrenmana da katılmaya çalışıyorum. Bizde top oynuyoruz, biz de antrenmanlara katılıyoruz. Yani takımımıza destek oluyoruz. Mücadele ediyoruz, takım ekip olarak hep beraber buradayız. Burada amacım çocuklara örnek olmak, bunu da yaptığımızı düşünüyoruz. Takımımızla birlikte çalışıyoruz” dedi.
Takım Kaptanı Cumali Bulut da, “Burada futbolculara başkandan öte bir ağabey olarak babacan bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Her antrenman yanımızda, Amasya’da olduğu sürece takımın içinde bulunuyor. Gerek antrenman sahasında oluyor, gerek tesiste oluyor. Yeri geliyor 5’e 2 oynuyor, yeri geliyor dar alana giriyor. Bizim içinde güzel bir antrenman oluyor. Gülüyoruz eğleniyoruz o olduğu zaman” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Amasya Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:56
İkindi
15:42
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Amasya Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Saraçoğlu Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Yaşam Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Amasya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy’u andı

Amasya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy’u andı

Mezarları Yapılınca Ziyaretçileri Arttı

Mezarları Yapılınca Ziyaretçileri Arttı

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.