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Futbolculuk ve teknik direktörlük yaptığı takımdan istifa etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki’yi takımın başına getiren Denizlispor’da, eski Teknik Direktör Levent Kartop istifa etti.Denizlispor formasını uzun yıllar boyunca futbolcu olarak giyen, ardından antrenörlük görevi de üstlenen Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından sezonu Teknik Direktör olarak tamamlayan Levent Kartop, Robert Prosenicki’nin, teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.Kartop, yaptığı paylaşımda, “Doğup büyüdüğüm, taraftarlığından futbolculuğuna ve en son olarak da teknik direktörlüğüne kadar görev yaptığım Denizlispor’umuzdan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım.

Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki’yi takımın başına getiren Denizlispor’da, eski Teknik Direktör Levent Kartop istifa etti.
Denizlispor formasını uzun yıllar boyunca futbolcu olarak giyen, ardından antrenörlük görevi de üstlenen Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından sezonu Teknik Direktör olarak tamamlayan Levent Kartop, Robert Prosenicki’nin, teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kartop, yaptığı paylaşımda, “Doğup büyüdüğüm, taraftarlığından futbolculuğuna ve en son olarak da teknik direktörlüğüne kadar görev yaptığım Denizlispor’umuzdan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Herkesten Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. Benden yana herkese hakkım helal olsun. Yeni sezonda Denizlispor’umuza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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