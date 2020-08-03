SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Süper Lig'de 23 yıl sonra bir ilk!Süper Lig'de 23 yıl sonra bir ilk!
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!

Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!

Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!

Instagram paylaşımı çok konuşuldu

Instagram paylaşımı çok konuşuldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kovuldu iddiasına cevap!

Kovuldu iddiasına cevap!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Süper Lig'de fikstür değişti!

Süper Lig'de fikstür değişti!

Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!

Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önümüzdeki sezon lig 22 takımla mı oynanacak? TFF açıkladı!

Süper Lig 22 takımlı mı olacak?

Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak

Süper Lig'de 23 yıl sonra bir ilk!

Fatih Karagümrük’ten Cüneyt Çakır ve TFF’ye teşekkür

Fatih Karagümrük’ten teşekkür

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı

Küme düşme kaldırıldı!

Mehmet Fendoğlu: Küme düşme kaldırılsın

'Küme düşme kaldırılsın'

Visar Bekaj Süper Lig’e doğru

Visar Bekaj Süper Lig’e doğru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.