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Futbolda, yaz transfer dönemi yarın başlıyor

16.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda, yaz transfer dönemi yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yarın başlayacak yaz transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.

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