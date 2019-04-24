Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

FRANK LEBOUEF - AKTÖR | Chelsea ve Marsilya'da oynayan Frank Lebouef, futbolu bıraktıktan sonra film sektörüne girdi.

CESAR PRATES - PAPAZ | Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da futbol kariyerini sürdürdükten sonra ülkesine dönen yıldız, futbol kariyerinin ardından bir katolik kilisesinde papaz olarak görev yapıyor.

DAVIDE IOVINELLA - PORNO AKTÖRÜ | Serie D'de Calcio Pomigliano forması giyen genç oyuncu, bu sektörün ünlü ismi Rocco Siffredi'nin akademisine giren 3 bin kişiden biri oldu.

DANI OSVALDO - MÜZİSYEN | Dani Osvaldo, futbolu erken bırakıp müzik sektörüne atıldı. Juventus ve Inter gibi takımlarda forma giyen Osvaldo, soyunma odasında sigara içtiği için Boca Juniors'tan kovulmuştu.

GAIZKA MENDIETA - DJ | Barcelona'da forma giyerek kariyerinin zirvesini yaşayan Gaizka Mendieta DJ'lik yapıyor.

CARLOS ROA - KİLİSE GÖREVLİSİ | Arjantin Milli Takımı'nın iz bırakan kalecilerinden Carlos Roa, futbolu bıraktıktan sonra kendini dine adadı. Mallorca'Ya geri dönen Roa, kutsal günleri cumartesi oynanan maçlarda forma giymeyi reddetti.

BIXENTE LIZARAZU - JIU JITSU USTASI | Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu.

FABIEN BARTHEZ - MOTOR SPORLARI | Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.

GAVIN PEACOCK - PAPAZ | Newcastle, Chelsea ve QPR gibi köklü kulüplerde forma giyen Gavin Peacock, Kanada'da papazlık yapıyor.

KLAS INGESSON - ODUNCU | Sheffield Wednesday'in eski orta saha oyuncusu futbolu bıraktıktan sonra hayalini kurduğu odunculuk mesleğine adım atmıştı.

KEN MONKOU - PANKEK USTASI | Chelsea ve Southamton takımlarında forma giyen Ken Monkou, kız kardeşi ile birlikte Rotterdam'da pankek dükkanı işletiyor.

GEORGE WEAH - POLİTİKA (Cumhurbaşkanı) | Eski Ballon D'or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı seçildi.

SAFFET SANCAKLI - POLİTİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyen eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, futbolu bıraktıktan sonra menajerlik işleri yaptı. Siyasete atılan Sancaklı MHP'den milletvekili.

THOMAS GRAVESEN - POKER OYUNCUSU | Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında futbolu bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu.

BARRY HORNE - ÖĞRETMEN | Liverpool Üniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli futbolcu Barry Horne, futbol yaşamını noktalamasının ardından Chester'da kimya öğretmeni oldu.

ARJAN DE ZEEUW - DEDEKTİF

TARIK HODZIC - KÖFTECİ