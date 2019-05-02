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"Futbolun Süperleri 2019" ödül töreninde kazananlar belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.05.2019 21:27 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN SPORTS'un düzenlediği "Futbolun Süperleri 2019" ödül töreninde kazanlar belli oldu. Alınan cezalar ve hakem hataları sebebiyle TFF ile yaşanan gerginlik yüzünden töreni protesto eden Galatasaray'a hiç ödül çıkmaması ise dikkat çekti.

İşte "Futbolun Süperleri 2019"da kazananlar...

Futbolun Süperleri 2019

Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok

Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok

Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu

Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu

Yılın Süper Orta Sahası: Edin Visca

Yılın Süper Orta Sahası: Edin Visca

Yılın Süper Forveti: Burak Yılmaz

Yılın Süper Forveti: Burak Yılmaz

Yılın Yükselen Yıldızı: Dorukhan Toköz

Yılın Yükselen Yıldızı: Dorukhan Toköz

Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder

Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder

Yılın Fair-Play Ödülü: Fuat Çapa

Yılın Fair-Play Ödülü: Fuat Çapa

BeIN SPORTS Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı

BeIN SPORTS Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı

Yılın En Güzel Golü: Hasan Ali Kaldırım

Yılın En Güzel Golü: Hasan Ali Kaldırım

Yılın Süper Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

Yılın Süper Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

Yılın Süper Futbolcusu: Edin Visca

Yılın Süper Futbolcusu: Edin Visca

Yılın Süper 11'i: Mert Günok, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Adem Ljajic, Trezeguet, Burak Yılmaz

Yılın Süper 11'i: Mert Günok, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Adem Ljajic, Trezeguet, Burak Yılmaz
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Anahtar Kelimeler:
bein sports Futbolun Süperleri

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