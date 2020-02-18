YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Futbolun yıldız adayları Ordu’da buluşuyor

Futbolun yıldız adayları Ordu’da buluşuyor

ORDU HABERLERİ  | 18.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Grup Şampiyonası Ordu’da gerçekleşecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Grup Şampiyonası 19-21 Şubat tarihleri arasında 12 ilden 16 Takımın katılımı ile Ordu Spor Toto Altınordu Spor Tesislerinde yapılacak.

Futbolun yıldız adayları Ordu’da buluşuyor

Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Grup Şampiyonası Ordu’da gerçekleşecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Grup Şampiyonası 19-21 Şubat tarihleri arasında 12 ilden 16 Takımın katılımı ile Ordu Spor Toto Altınordu Spor Tesislerinde yapılacak. Şampiyonaya Ardahan, Artvin, Bayburt, Giresun, Ankara, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Kars, Tokat ve İstanbul illerinden 16 takım katılım olacak.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, şampiyonada 310 sporcuya ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “Orduluları geleceğin yıldız adaylarını izlemeye davet ediyorum. Organizasyon ekibi olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Turnuvaya katılacak takımlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Ordu Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:47
İkindi
15:43
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

Ordu Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Büyük Eczanesi
Altinordu
İbnisina Eczanesi
Altinordu
Şifa Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi
Fatsa
Şifa Eczanesi
Fatsa
Atila Ada Eczanesi
Unye
Sağlık Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elektrik prizi yangına neden oldu

Elektrik prizi yangına neden oldu

Fatsa’da karla mücadele

Fatsa’da karla mücadele

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.