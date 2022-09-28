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Future Cup 2022'nin şampiyonu 30 Eylül'de belli olacak

28.09.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Future Cup 2022'nin şampiyonu 30 Eylül'de belli olacak

İSTANBUL (AA) - Future Cup 2022'nin finalistleri belli olurken, CS:GO oyun turnuvasında yarışan 64 takımdan yarı finale kalan 4 takım, 30 Eylül'de oynanacak final karşılaşmalarında şampiyonluğa ulaşmak için yarışacak.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, güç ve performans bilgisayarı Casper Excalibur, heyecanın anbean devam ettiği ve bir anlık hatanın ise takımları büyük zaferlerden ettiği CS:GO oyununu oyunseverlerle Future Cup 2022'de buluşturdu.

Intel, MediaMarkt ve Microsoft'un sponsorları arasında olduğu 155 bin TL ödül havuzuna sahip turnuvada yarışan 64 takım, 23 Eylül'de gerçekleşen eleme maçlarında finallere kalıp şampiyonluğa erişmek için kıyasıya mücadeleye girdi.

Büyük final için son dörde kalan takımlar arasında şampiyon ise 30 Eylül'de Twitch platformunda yayınlanacak canlı yayınla belli olacak.

23 Eylül'de 64 takım arasında eleme maçlarının gerçekleştiği Future Cup 2022'de heyecan devam ediyor. "Head Shot" vuruşların bolca olduğu, rakiplerin birbirine yoğun saldırılar gerçekleştirdiği CS:GO müsabakalarında eleme maçları 16 round üzerinden oynanırken, 9 round kazanan takımlar çeyrek final maçları için bir araya geldi.

Çeyrek final mücadelelerinden galip ayrılan PUGGOD, Viary, Eternal Fire AC ve Advanced Five takımları finallere bir adım daha yaklaşırken yarı final ve final maçları için ise gün sayılıyor.

- Büyük ödül için finaller canlı yayınlanacak

Counter-Strike Global Offensive oyun turnuvası Future Cup 2022'de finaller 30 Eylül'de gerçekleşecek.

Turnuvanın birincisine 60 bin, ikincisine 40 bin, üçüncüsüne 20 bin TL’lik MediaMarkt hediye çeklerinin dağıtılacağı turnuvada, dördüncüye ve çeyrek finallerde elenen beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci takımlara da 7’şer bin TL’lik hediye çekleri verilecek.

Maksimum 3 haritada oynanacak maçlardan 2 haritayı ele geçirenin mücadeleyi kazandığı Bo3 formatındaki final mücadeleleri ise popüler Twitch yayıncısı Mert “RRaenee” Yılmaz’ın kanalından canlı yayınlanacak.

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