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Fuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacak

08.09.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleketim Paketi ile yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yüzde 9 sabit organizasyon bedeli avantajı ile 3 ay gibi kısa sürede Türkiye’de istedikleri şehirde ev sahibi olabilecek

İSTANBUL (AA) - Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, Memleketim Paketi ile sektördeki ilklerine bir yenisini daha ekledi.

Fuzul'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayıp, Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatını kolaylaştıracak yeni ürün, Türkiye’ye döviz girdisi için yeni bir kaynak olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal Fuzul olarak geçmişte olduğu gibi bugün yine memleketi düşünerek bir ilke daha imza attıklarını belirterek, Memleketim Paketi ile yurt dışında yaşayan vatandaşların yüzde 9 sabit organizasyon ücreti avantajı ve 3 aydan başlayan oldukça kısa teslim süreleriyle Türkiye’de ev sahibi olabileceklerini kaydetti.

Memleketim Paketi'nin ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını aktaran Akbal, "Dünyanın birçok ülkesinde aynı anda duyuracağımız yeni ürünümüz ile yurt dışından ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayacağız. Böylece Türkiye’nin cari dengesinin yakalanmasına da destek olacağız.

Memleketim Paketi ile dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın birikimlerini, her zaman değerini koruyan bir yatırıma dönüştürmelerine öncü olacağız. Aynı zamanda tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen ya da ülkesine kesin dönüş yapacakların Türkiye’deki evleri Fuzul ile hazır olacak.” ifadelerini kullandı.

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