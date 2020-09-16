FuzulEv Fatih’te ikinci şubesini açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih’te ikinci şubesini açan FuzulEv şube sayısını 90’a çıkardı.

FuzulEv açıklamasına göre, sabit ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için pandemi döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam eden şriket, daha çok insanın ev hayalinin gerçekleşmesi için Türkiye’nin her bölgesinde şubeleşme çalışmalarını sürdürecek.

Fatih’te altı katlı binada hizmet vermeye başlayan FuzulEv, yeni şubesinde alanında uzman ekibiyle ev ve araba sahibi olmak isteyen müşterileri için FPK sistemiyle çözüm olanağı sağlayacak.

Vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan FPK sisteminde, katılımcılar sadece organizasyon ücreti ödeyerek FuzulEv’in sunduğu avantajlardan yararlanabiliyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen katılımcılar, hayallerindeki eve sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, hizmet noktalarını genişletmeye yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini ifade etti.