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G.Saray'da ayrılık rüzgarı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek tam 10 isim bulunuyor. İşte o yıldızlar...

Listede tam 10 isim bulunuyor

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Tam 10 isim

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Galatasaray'da birçok oyuncunun sezonu sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu oyunculardan bazılarıyla yeniden sözleşme imzalanması planlanırken, diğerleriyle de yollar kesin olarak ayrılacak.

Galatasaray'da birçok oyuncunun sezonu sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu oyunculardan bazılarıyla yeniden sözleşme imzalanması planlanırken, diğerleriyle de yollar kesin olarak ayrılacak.
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Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte 2 yıldır kadro dışı kalan Tarık Çamdal'ın da sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte 2 yıldır kadro dışı kalan Tarık Çamdal'ın da sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.
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İşte sözleşmesi bitecek olan o yıldızlar: Selçuk İnan

İşte sözleşmesi bitecek olan o yıldızlar: Selçuk İnan
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Eren Derdiyok

Eren Derdiyok
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İsmail Çipe

İsmail Çipe
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Martin Linnes

Martin Linnes
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Muğdat Çelik

Muğdat Çelik
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Ryan Donk

Ryan Donk
9 / 11

Sinan Gümüş

Sinan Gümüş
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Henry Onyekuru (Kiralık sözleşmesi sona eriyor)

Henry Onyekuru (Kiralık sözleşmesi sona eriyor)
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Badou Ndiaye (Kiralık sözleşmesi sona eriyor)

Badou Ndiaye (Kiralık sözleşmesi sona eriyor)
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Galatasaray selçuk inan

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