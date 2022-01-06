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Gabar Dağı eteğindeki köyde, çiçeklerle mekanlarına farklı bir güzellik katıyorlar

06.01.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayaboyun köyü sakinlerinden Songül Vural: - "Köyümüz çok güzel, binbir çeşit çiçek yetiştiriyoruz. Yaz kış ilgileniyoruz. Çiçeklerimize gözümüz gibi bakıyoruz" - Hediye Sağtekin: - "Çok güzel çiçeklerimiz olduğunu söylüyorlar. Bu kadar güzel çiçekleri nasıl yetiştiriyorsunuz diye soruyorlar. Çiçekler evimi çok güzel gösteriyor"

Şırnak'ta huzurun sağlandığı Gabar Dağı'nın eteklerindeki köyde kadınlar, evlerinin bahçesinde yaz kış çiçek yetiştiriyor.

Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kayaboyun köyünde yaşayan kadınların, evlerinin bahçelerini yaz kış mevsimlik çiçeklerle donatıyor.

Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, AA muhabirine, köylerinde her evinin önünde kadınların mevsime uygun rengarenk çiçekler yetiştirdiğini söyledi.

Kadınların bu çiçeklerle özenle ilgilendiğini kaydeden Vural, köylerinin Gabar Dağı eteklerinde olduğunu, bu nedenle geçmişte terör olaylarından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Olayların sona ermesiyle kadınların bahçelerinde çiçek yetiştirmeye yöneldiğini kaydeden Vural, şöyle konuştu:

"Köyümüzde 80'e yakın çiçek türü var. Yaz kış çiçeklerimiz evlerimizin önünü süslüyor. Yetiştirilen çiçekler çevre köylerin de dikkatini çekiyor. Artık eski günlerle anılmak istemiyoruz. Yöremizin çiçeklerle, meyvelerle ve güzellikleriyle anılmasını istiyoruz."

Çiçek yetiştiren kadınlardan 22 yaşındaki Hediye Sağtekin de annesinin çiçeklere olan sevgisinin kendisine de geçtiğini söyledi.

Köyü ziyaret edenlerin yetiştirdiği çiçeklere hayran kaldığını anlatan Sağtekin, "Çok güzel çiçeklerimiz olduğunu söylüyorlar. Bu kadar güzel çiçekleri nasıl yetiştiriyorsunuz diye soruyorlar. Çiçekler evimi çok güzel gösteriyor, herkes beğeniyor. Günde bir kaç kez bakımını yapıyor, temizliyor ve suluyorum. Çok güzel kokuyorlar." dedi.

Songül Vural da çiçeklerle ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Köyümüz çok güzel, binbir çeşit çiçek yetiştiriyoruz. Yaz kış ilgileniyoruz. Çiçeklerimize gözümüz gibi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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