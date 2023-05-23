YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gabonlu öğrencinin cenazesi, ailesine teslim edildi

Gabonlu öğrencinin cenazesi, ailesine teslim edildi

23.05.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Gabon uyruklu Ibouanga'nın annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler cenazeyi teslim almak için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumuna geldi.

İşlemleri tamamlanan öğrencinin cenazesi ailesine teslim edildi. Ibouanga'nın cenazesinin cuma günü Gabon'a götürüleceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyünde yakınlarındaki hatta 26 Mart'ta seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda Cumhur İttifakı'nın "14 Mayıs Zafer Yürüyüşü" yapıldıBeyoğlu'nda Cumhur İttifakı'nın "14 Mayıs Zafer Yürüyüşü" yapıldı
Çöp alanı meyve bahçesi oluyorÇöp alanı meyve bahçesi oluyor
Afyonkarahisarlı sporcu kanoda Türkiye birincisi olduAfyonkarahisarlı sporcu kanoda Türkiye birincisi oldu
Anahtar Kelimeler:
Karabük Adli Tıp Kurumu

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:33
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:29
Yatsı
22:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Esra eczanesi
Kadikoy
Seren eczanesi
Avcilar
Simay eczanesi
Esenyurt
Elit eczanesi
Beylikduzu
Başerdem eczanesi
Kucukcekmece
Cerrahpasa yilmaz eczanesi
Fatih
Melike eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.