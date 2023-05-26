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Gabonlu öğrencinin cenazesi ülkesine gönderildi

26.05.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi, ülkesine gönderildi.

Gabon uyruklu Ibouanga'nın annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler tarafından daha önceden İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan cenaze, işlemlerin yürütüldüğü firma tarafından İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Ibouanga'nın cenazesi, THY'nin İstanbul-Libreville seferini yapan TK 0540 sefer sayılı uçağıyla saat 08.30'de Gabon'a gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyünde yakınlarındaki hatta 26 Mart'ta seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gabon cenaze

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