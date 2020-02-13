Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti! Ayrılığın nedeni şaşırttı

Ünlü futbolcu kariyeri için sevgilisini terk etti

Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus, model olan kız arkadaşı Fernanda Queiroz ile Ekim ayında beraber yaşamaya başladıktan ayrıldı.

Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla çok mutlu olduklarını gösteren Jesus, ilişkileri başladıktan birkaç ay sonra kimseye bağlı kalmamak ve kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek Querioz'u terk etti.