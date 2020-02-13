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  4. Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti! Ayrılığın nedeni şaşırttı

Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti! Ayrılığın nedeni şaşırttı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.02.2020 19:56 | Son Güncelleme

Manchester City forması giyen Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek model sevgilisi Fernanda Querioz'u terk etti.

Ünlü futbolcu kariyeri için sevgilisini terk etti

Gabriel Jesus kariyeri için sevgilisi Fernanda Querioz'u terk etti

Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus, model olan kız arkadaşı Fernanda Queiroz ile Ekim ayında beraber yaşamaya başladıktan ayrıldı.
Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla çok mutlu olduklarını gösteren Jesus, ilişkileri başladıktan birkaç ay sonra kimseye bağlı kalmamak ve kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek Querioz'u terk etti.
Geçtiğimiz yaz ilişkileri başladıktan sonra 22 yaşındaki model, ülkesi Brezilya'dan İngiltere'ye taşınmış ve çift birlikte yaşamaya başlamıştı.
Noel tatilinde ailesini görmek için Brezilya'ya giden Querioz, İngiltere'ye geri döndüğünde Jesus'un ayrılık kararıyla sarsıldı.
Hayatında kariyerini ilk sıraya koymak istediğini belirten Brezilyalı forvet, ilişkilerine noktayı koydu.
Manchester City kulubüne yakın bir kaynak, Fernanda Querioz'un ayrılıktan sonra psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu ve toparlanamadığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Fernanda Querioz Gabriel Jesus Manchester City

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