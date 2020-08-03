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Gaga Gölü bayramda ziyaretçi akınına uğradı

ORDU HABERLERİ  | 03.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölüne kurban bayramında çok sayıda ziyaretçi akın etti.İlçenin Sefaköy Mahallesi’nde bulunan ilçeye 10 kilometre mesafede yer alan Gaga Gölü, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini manzarası ile çekiyor.60 dekarlık bir alanı kaplayan Gaga Gölü, Bolaman Irmağı ile batısındaki Yassıtaş mevkisi arasında yaklaşık 6 km’lik bir alanı etkileyen heyelan sonucu, yapıyı oluşturan yüzeyde oluşurken toplam derinliği 10 ile 15 metre arasında değişiyor.Fındık bahçelerinin arasında, yeşillikler içindeki göl, birçok bitki ve hayvan türünü barındırıyor.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölüne kurban bayramında çok sayıda ziyaretçi akın etti.
İlçenin Sefaköy Mahallesi’nde bulunan ilçeye 10 kilometre mesafede yer alan Gaga Gölü, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini manzarası ile çekiyor.
60 dekarlık bir alanı kaplayan Gaga Gölü, Bolaman Irmağı ile batısındaki Yassıtaş mevkisi arasında yaklaşık 6 km’lik bir alanı etkileyen heyelan sonucu, yapıyı oluşturan yüzeyde oluşurken toplam derinliği 10 ile 15 metre arasında değişiyor.
Fındık bahçelerinin arasında, yeşillikler içindeki göl, birçok bitki ve hayvan türünü barındırıyor. Göl 1. ve 3. derece doğal sit alanı olarak koruma altında olduğunu söyleyen mahallenin muhtarı Yusuf Kaynar, yeşillikler arasında harika manzarası ile gerçekten çok sayıda ziyaretçiyi çeken Gaga Gölümüzü turizme de açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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