Gagauzya’da kardeş kente ziyaret

Gölbaşı Belediyesinden bir heyet, Gagauzyer Özerk Bölgesi’nde bulunan kardeş şehir Çeşme köyü belediyesini ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatı ile gerçekleşen ziyarette heyet başkanlığını MHP Meclis üyesi Savaş Mülazımoglu yaptı. Heyette ayrıca AK Parti grubu adına Serkan Aydoğan, CHP grubu adına Sinan Acar, İYİ Parti grubu adına Hasan Güler ve Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Rasim Yanık yer aldı. Gölbaşı heyeti, Gagauzyer Halk Meclisi Başkanı ve başkent Komrat’ta belediye başkanı tarafından da kabul edildi. Gölbaşı heyeti Gagauzyer Özerk Bölgesi’nde yayın yapan bir televizyon kanalında canlı yayına da katıldı. Heyete başkanlık eden MHP Meclis Üyesi Savaş Mülazımoğlu, ziyaret sonrası gönderilen hediyeleri Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’e teslim ederek, ziyaret hakkında bilgiler verdi.

"Lider ülke ülküsüne kaynak teşkil ediyoruz"

Ziyaret hakkında açıklama yapan Başkan Şimşek, “Türk milliyetçiliği düşünce dünyasının önemli isimlerinden Ziya Gökalp’in ’Vatan ne Türkiye’de Türklere ne Türkistan, vatan büyük bir müebbed bir ülkedir: Turan’ diyerek, Milliyetçi Hareketin ’Lider ülke’ ülküsüne kaynak teşkil ediyoruz. Türk dünyasının kültür birliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi için Gölbaşı Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluklar içerisinde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emir ve direktifleri doğrultusunda Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Çeşme köyü ile kardeş kent uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Kan ve soy bağımız olan Gagavuz kardeşlerimizi Gölbaşı Belediyesi adına ziyarete giden heyetimize göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Gönderdikleri bu güzel hediyeler içinde minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de Çeşme köyü yöresi milletvekili Sayın Ekatirana Jekova’ya, Komrat Belediye Başkanı Sayın Sergey Anastasov’a ve heyetimizi ağırlayan diğer tüm yöneticilere ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabii kardeş kent uygulamasında resmi olarak kardeşlik isteğimizi karşılıklı teyit ettiğimiz Çeşme Köyü Belediye Başkanı Sayın Sofia Jekova’ya, belediye meclis üyelerine ve tüm Çeşme köylülere minnet ve şükranlarımı sunuyor, kardeş kent sözleşmemizin hem Çeşme köylü kardeşlerimize hem de Gölbaşılı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

