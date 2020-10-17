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Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor

AYDIN HABERLERİ  | 17.10.2020 10:29 | Son Güncelleme

Geçmiş dönem Ülkü Ocakları Genel Sekreteri görevini yapmış olan yazar Afşın Efkarlıoğlu’nun başlattığı kütüphane projesi devam ediyor.

Geçmiş dönem Ülkü Ocakları Genel Sekreteri görevini yapmış olan yazar Afşın Efkarlıoğlu’nun başlattığı kütüphane projesi devam ediyor. Altıncı kütüphaneyi açmayı hedefleyen Efkarlıoğlu ve ekibi, son kuracağı kütüphanesine Alparslan Türkeş adını verdi.
Moldovya’ya bağlı özerk bir devlet olan Gagavuzya’da bulunan Komrat Devlet Üniversitesi’ne, milliyetçi düşüncesiyle bilinen yazar Afşın Efkarlıoğlu öncülüğünde Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor. Daha önce de Dursun Önkuzu, Süleyman Özmen, Bekir Yücel gibi isimler için devlet liselerine kütüphaneler kuran Afşın Efkarlıoğlu ve destekçileri, bu defa Gagavuzya’da bulunan Komrat Devlet Üniversitesi’ne Alparslan Türkeş Kütüphanesi kurmak için çalışmalara başladı. Okuyucuları en şık ortamda kitapla buluştururken milli motifleri kullanmayı da ihmal etmeyen proje sahipleri, destek olarak sadece kitap ve demirbaş eşya yardımı kabul ediyor.
Çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Afşın Efkarlıoğlu, "İddia sahibi insan her zaman hareket halindedir, şartları büyük milletimizin lehine değiştirmek için her ne lazımsa, bir kitapsa bir kitap, bir ağaçsa bir ağacın peşindeyiz. Tarihe ve millete karşı vazifenin alt ve üst sınırı olmaz. Bu kurduğumuz kütüphaneler, aziz hatıralarına hürmeten kurulan isimleri yaşatacak ve daha fazlası Türk milletinin hür, bir ve müreffeh geleceğine katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz" dedi.
Kitaplar internet üzerinde bir kitap mağazasından ülke müfredatına da uygun olarak milli motifleri yansıtan bir liste halinde sergileniyor. Kütüphaneye katkı sağlamak isteyen herkes listedeki kitaplardan seçerek katkı sağlayabiliyor.

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