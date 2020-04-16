YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GAGİAD, başekonomist altınsaç ile ekonomiyi değerlendirdi

GAGİAD, başekonomist altınsaç ile ekonomiyi değerlendirdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.04.2020 17:07 | Son Güncelleme

GAGİAD-Odeabank işbirliği kapsamında Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Bloomberg HT Yorumcusu Gizem Öztok Altınsaç GAGİAD üyeleri ile video konferans sistemi aracılığıyla “Koronavirüsün Türkiye ve Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkilerini” konuştu.Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Odeabank işbirliğiyle hazırlanan Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Bloomberg HT Yorumcusu Gizem Öztok Altınsaç’ın katılımları ile gerçekleşen video konferansla, Korona virüsünden sonra Türkiye ve Dünya ekonomisinin son halinin konuşuldu.Konferansta güncel veriler ve istatistikler üzerinden gelecekte ekonomiyi bekleyen olası tahminler ele alındı.Video konferansta konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sebebiyle ekonomimiz ve birçok işletme maalesef zor günler geçiriyor.

GAGİAD-Odeabank işbirliği kapsamında Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Bloomberg HT Yorumcusu Gizem Öztok Altınsaç GAGİAD üyeleri ile video konferans sistemi aracılığıyla “Koronavirüsün Türkiye ve Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkilerini” konuştu.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Odeabank işbirliğiyle hazırlanan Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Bloomberg HT Yorumcusu Gizem Öztok Altınsaç’ın katılımları ile gerçekleşen video konferansla, Korona virüsünden sonra Türkiye ve Dünya ekonomisinin son halinin konuşuldu.
Konferansta güncel veriler ve istatistikler üzerinden gelecekte ekonomiyi bekleyen olası tahminler ele alındı.
Video konferansta konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sebebiyle ekonomimiz ve birçok işletme maalesef zor günler geçiriyor. Bu süreçte devletin, işverenin ve bankaların rolü hepimiz için çok önemli. Benim birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere ulaşacağımıza inancım tam. Bu bilgilendirme toplantısıyla bizlere önemli bilgiler veren Gizem Öztok Altınsaç’a ve Odeabank ailesine teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
Türkiye ekonomisinin dengelerini ve kur seviyeleri hakkında bilgilendirme yapan Gizem Öztok Altınsaç ise, “Dünya genelinde oluşan virüs salgını ile makro ekonomik dengeler değişti. Gerek küresel piyasalar, gerekse Türkiye ekonomisi bu süreçte bir zorluk yaşadı. Dünya piyasasında gelişmekte olan ülkelerin kur seviyelerine karşı direnç göstermesi yönünde zorluklar yaşayacakları kaçınılmazdır. Geçmiş dönemdeki salgınların dünya ekonomisinde nasıl bir etki bıraktığına dair verilere bakarsak, tahmini olarak bizi bekleyen piyasa koşullarını da öngörebiliriz” diye konuştu.
Gizem Öztok Altınsaç’ın GAGİAD üyelerinin sorularını cevaplamasıyla video konferans sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Elazığ'ın Baskil ilçesine araç giriş çıkışlarına sınırlandırma

Elazığ'ın Baskil ilçesine araç giriş çıkışlarına sınırlandırma

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:35
İkindi
16:16
Akşam
19:13
Yatsı
20:33

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

D. Bilim Eczanesi
Sehitkamil
Durukan Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Seher Eczanesi
Sehitkamil
Şirin Eczanesi
Sehitkamil
Alev Eczanesi
Sahinbey
Erol Dai Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Seri katil ölüm listesiyle yakalandı

Seri katil ölüm listesiyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.