YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GAGİAD Başkanı Koçer’den 15 Temmuz mesajı

GAGİAD Başkanı Koçer’den 15 Temmuz mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.Koçer mesajında, "Bugün tarihimizin en önemli dönüm noktalarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünü kutluyoruz.

GAGİAD Başkanı Koçer’den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Koçer mesajında, "Bugün tarihimizin en önemli dönüm noktalarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti, tarihe adını altın harflerle yazdıran kahramanca bir destan yazmıştır. Milletin iradesi vedemokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı tüm dünyaya kanıtladığımız bu günde,büyük bir kararlılık emsali gösterdik.Darbe girişiminin önlenmesinde emekleri yadsınamaz olanvatandaşlarımızın cesaret ve fedakârlık timsali tutumları, hür ve bağımsız bir şekilde bayrağımız altında yaşamak için şüphesiz gelecek nesillerimize yol gösterici olacaktır. Hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, Gazi şehrimizde tepkisini ilk anda ortaya koymuştur.Kahraman halkımız sokaklara dökülerek demokrasisine, milli iradesine ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Unutulmasın ki Edirne’den Kars’a milletimiz vatanımıza sahip çıkmış, çıkmaya da devam edecektir.Ülkemiz birliğine ve demokrasimize karşı olanların her zaman karşısına olacağız. İş dünyası olarak ta taşın altına elimizi koyuyor, her zaman aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Ülkemiz ekonomisinin hak ettiği yeri alması için yine hep birlikte, el ele çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kuşkusuz 15 Temmuz zaferimizmilletimizin büyük fedakârlıklarıyla,şehit ve gazilerimizin üstün cesaretiyle elde edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasi mücadelemizin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatanı uğruna canını veren tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Koçer’in mesajında, "15 Temmuz darbe girişimini bugün bir kez daha kınıyor ve benzeri girişimlerin bir daha yaşanmamasını dileyerek ülkemiz için güzel yarınlar diliyorum" ifadelerine de yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:58
Yatsı
21:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Yasak aşk cinayeti

Yasak aşk cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.